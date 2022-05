Mickaël PANTAIS

Je dispose d’une expérience de plus de 12 ans dans le recrutement.



En 2004, je découvre cette fonction au sein d'Altran et je décide de rejoindre Michael Page pour m'y spécialiser. En 2009, j'ai le souhait de faire évoluer ma méthodologie et j'intègre un cabinet de chasse de tête. J'y développe l'activité Système d'Information et je diversifie mes compétences en recrutant toutes autres fonctions support (Achat/Logistique, Marketing, Finance, RH). Les fonctions Commerciales ne sont pas en reste puisque j'ai recruté partout en France pour le compte d'entreprises de l'industrie Pharmaceutique et Parapétrolière.



Fort de ces expériences variées, j'ai décidé de créer en 2013 mon propre cabinet.



Mes compétences :

Conseil

Management

Recrutement

Système d'Information