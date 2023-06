Mireille GAUDIN

Je travaille pour une compagnie d'assurance.

Une expérience significative (10 ans) dans le management (j'encadrais une équipe d'une dizaine de personnes dans la gestion des sinistres).

Depuis janvier 2017, je suis Cadre Technique, dans la même entreprise.

J'ai la responsabilité des produits roulants (véhicules particuliers et professionnels).

Mes missions sont notamment :

- Accompagner les équipes (45personnes) : formation, suivi de la montée en compétence.

- Assurer l'équilibre de la maîtrise des coûts techniques, des coûts de gestion tout en veillant à la qualité de service Clients et la gestion des équipes

- Animer les réunions d'équipes + Coaching individuel et collectif

- Piloter l'activité technique

- Veille sur le maintien de la performance

- Gérer les dossiers à forts enjeux ou dossiers "particuliers

- Animer et rencontrer les Experts et partenaires

- Être le relais entre la Direction et les Équipes

...