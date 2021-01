Mohamad Mazen HAMOUD-AGHA

- Expériences professionnelles et académiques pluridisciplinaires en technologie alimentaire.

- Connaissance approfondie en microbiologie alimentaire et sécurité des aliments.

- Maitrise des technologies de fabrication et d’analyses des produits céréaliers.

- Modélisation, simulation, analyse de données et optimisation des procédés.

- Attention particulière aux procédés et ingrédients innovants en agroalimentaire.

- Capacité réductionnelle multilingue.





Mes compétences :

Produits céréalièrs

Microbiologie

Process

Traitement des eaux

Agroalimentaire

Biotechnologies

Analyse de données

Sécurité alimentaire

Enseignement universitaire