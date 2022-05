Mony XAVIER

Professionnel de la restauration depuis 20 ans, je mets un point d’honneur à me

perfectionner dans le secteur du service. J’ai eu l’occasion de travailler au sein de divers

restaurants en France et de développer mon savoir-faire à l'étranger. Cette expérience

m’a permit d'acquérir de nouvelles aptitudes et de devenir bilingue. Je suis

aujourd’hui ouvert à toutes formes d'opportunités sur Genève.



Mes compétences :

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel