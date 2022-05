Moreno SÉBASTIEN

J'ai le projet de déménager à Bordeaux à l'été 2016!

Si vous êtes en contact avec des entreprises IT qui cherchent un expert Dev / Integration continue / DevOps, faites moi signe !

-----------------



Passionné par les nouvelles technologies, mon expérience est composée de nombreuses missions de conseil en tant que Développeur Java, Architecte d’Intégration et Consultant DevOps au sein de grands comptes comme Thales, BNP-Paribas, IBM, Alcatel, Orange, Gefco, Les Echos, la Caisse des Dépôts. J'ai accompagné durant ces dernières années de nombreux clients pour les aider à définir et implémenter leur stratégie de développement, d’intégration et de livraison.



Grâce à ma formation en informatique, à mon expérience des nouvelles technologies et à mon implication dans le mouvement DevOps et les méthodes Agiles, je tire une excellente compréhension des enjeux que les entreprises rencontrent et je sais recommander les solutions qui permettent à mes clients d'atteindre leurs objectifs.



Comme détaillé sur mon CV, mes responsabilités couvrent : l’expertise en intégration continue et DevOps (build, tests, packaging, déploiement, continuous delivery…), l’architecture technique, le développement, l’audit technique, le support, la mise en place et l’animation de formations, d’ateliers et de conférences.



Techniquement, ces années d’expérience m’ont fourni une très bonne connaissance du développement Java, des technologies Mobile (iOS et Android) et Front (JavaScript), des outils de build (Maven, Gradle…), et de l’implémentation des méthodes Agiles (Jira - Kanban).



J’ai eu la chance de travailler sur de nombreuses phases : avant-vente Analyse Développement Intégration Tests Livraison Mise en production exploitation… me permettant de construire une solide expertise DevOps.

J’ai pu développer une grande autonomie grâce à mon expérience dans le conseil mais aussi en devenant freelance depuis 2006. Ma volonté d’entreprendre m’a conduit à créer Jamkey mon entreprise de conseil.



Mes compétences :

Hibernate

Intégration

Intégration continue

JAVA

Maven

Open Source

Opensource

Spring