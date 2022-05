Morgan ANGER

Après une 1e expérience dans le domaine industriel en tant que technicien Bureau d’Etude et programmeur de machine à Commande Numérique, j’ai entrepris il y a 5 ans ma reconversion professionnelle avec l’obtention d’un BTS Comptabilité et Gestion.



Je suis aujourd’hui en poste en tant que responsable du service Administration Des Ventes au sein de la société Westfalia à Luneray. Mes missions sont diverses et variées puisque j’ai en charge la prévision de trésorerie, la définition du besoin de production, la réalisation de la comptabilité client, la gestion d’un portefeuille client ainsi que la mise en place et le suivi du respect des procédures et de la politique commerciale.





Mes compétences :

Responsable Administration Des Ventes

Pro-actif

Management

Gestion des litiges

Sage

Microsoft Office

Sage Accounting Software

Ciel / EBP

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access