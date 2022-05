Morgan BEUNAICHE

Actuellement responsable des ventes chez Maine Automobiles Laval, une société dans laquelle j’évolue depuis maintenant 6 ans.



Je suis quelqu’un de rigoureux et ambitieux, et qui possède un goût prononcé pour le challenge.



En charge de développer un point de vente ainsi que d’en assurer la bonne rentabilité, tout en étant à l’écoute de nos clients et en s’assurant de la satisfaction de ceux-ci.



Nous sommes toujours à la recherche de collaborateur ayant la volonté de réussir au sein d’une entreprise en pleine expansion.



Mes compétences :

Fidélisation client

Commerce B2B

Reprise de véhicule

Achat VO

Automobiles

Négociation commerciale

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Gestion et animation d’une équipe commerciale