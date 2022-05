Morgan CHARBONNIER

Recherche en bioacoustique sur l’écholocation des chiroptères et mammifères marins ( Objectif de comprendre l’écholocation pour la reproduire ) , développement de nouveaux outils de suivis acoustiques de la faune dans les thématiques de détection-classification-localisation , à partir de capteurs ultrasonores et/ou infrarouges ; développement d’un dispositif de trajectographie des sources sonores qui nous permet d’obtenir la trajectoire des chiroptères , mammifères marins , emplacement brame du cerf , hurlement loup ... et donc de corréler émission sonore et comportement ( etho-acoustique ) , les derniers résultats nous permettent d’explorer les éléments de recherche fondamentale sur les chauves souris à savoir le motif de vol , altitude, vitesse , synchronisation entre systèmes moteur et sensorielle , perception de l'environnement et donc d’accompagner les bureaux d’études pour évaluer la fonctionnalité spatiale des corridors ou des ouvrages de franchissement d’infrastructures terrestres. ex : Suivis de chiropteroduc . Manips identiques pour le coté marin prévues les mois à venir.







