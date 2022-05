Morgane DE NICOLO

Après deux ans de DUT Statistique et Informatique à Metz (dont la deuxième année en alternance), et et l'obtention de ma licence Informatique Décisionnelle et Statistique à l'Université Lyon 2. J'ai fait le choix de continuer sur un master Informatique à Lyon Lumière.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Visual Basic .NET

SQL

SAS Statistical Package

Python Programming

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

JavaScript

Java

HTML

Data Mining

Cascading Style Sheets

C Programming Language