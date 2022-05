Morgane ERNAULT

Employée initialement en alternance au sein du service marketing du pôle Formation Continue du Groupe IGS, j'occupe depuis la fonction de Chef de projet marketing. Dynamique et impliquée, mon rôle est de promouvoir nos programmes Executive, nos formations diplômantes et certifiantes ainsi que nos formations courtes en ressources humaines, management et commercial.



Depuis sa création, le Groupe IGS développe des cursus de Formation Professionnelle et Continue et des actions de Conseil. La Formation Continue a été historiquement le 1er Pôle d'excellence développé au sein du Groupe IGS qui intervient dans les domaines suivants : Ressources Humaines, Management/Gestion et Commercial/Distribution.

Mes compétences :

Travail en équipe

Sociable et Responsable

Autonomie professionnelle

Volontaire et énergique

Marketing des services

Formation professionnelle

Community management

Webmarketing

Logiciel CRM