Muriel SLAWYK

Spécialiste des affaires réglementaires en alimentation que j'appréhende sous un angle juridique, politique et technique, de par mon profil d'ingénieur agroalimentaire et mon parcours professionnel au service de l'industrie et de la distribution.



Une compétence multi-produits avec une centaine de visites & audits dans la majorité des secteurs de l'agroalimentaire.



Mes compétences :

Industrie alimentaire

Information consommateur

Lobbying

Droit de l'alimentation

Affaires réglementaires

Gestion de projet

Etiquetage

Technologie Alimentaire

Gestion de crise

Communication orale

Rédaction technique

Droit environnemental

Animation de réunions

Audit qualité

Gestion des réclamations

Analyse sensorielle