Muselet FLORENCE

J’ai 20 ans d’expérience en marketing et en gestion de projets dans des secteurs variés de la PME industrielle au groupe bancaire en France et à l’international.

Ces missions sur le fond très diverses ont révélé mon intérêt pour la coordination et la réalisation de projets d’entreprise structurants avec des interlocuteurs variés et une mise en œuvre effective. L’utilité de ces projets et leur pérennité en ont fait au fil du temps leur succès dans les différentes organisations.

J’aime porter mon regard sur ce qui m’entoure, le marketing en est le révélateur professionnel. En outre, je m’intéresse aux relations humaines, aux cultures étrangères, et à la gastronomie. Je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise du bassin rennais.



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Études marketing

Marketing produit

Marketing

Marketing direct

Gestion de partenariats

Gestion événementielle

Communication événementielle

Achats

Contrôle qualité