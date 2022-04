Pendant près de 9 ans au service du GROUPE SODIFRAM, j'ai pu participer au développement des différents secteurs tels que les produits frais (crémerie, charcuterie, fruits et légumes) et le bazar (lourds, léger, déco)

Polyvalent et enthousiaste je reste ouvert à toute découverte.



Mes compétences :

Adaptable

Esprit vif

Logistique

Moyens de paiement

Négociation

Sourcing