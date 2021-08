Nadia KACHAM

Je recherche un poste d'Assistante de Direction.

J'ai eu l'occasion de travailler au sein de sociétés de tailles différentes et dans des secteurs variés, ce qui m'a permis d'acquérir une bonne capacité d'adaptation.

J'ai une bonne maîtrise des logiciels bureautiques, une grande capacité rédactionnelle et je suis également dotée d'un esprit créatif.

Réactive, parfaitement organisée et ayant le sens de l'initiative, j'apprécie de former un binôme efficace avec un supérieur hiérarchique.



Mes compétences :

Orthographe

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Anticipation

Créativité

Adaptation

Normes rédactionnelles

Dynamisme

Autonomie professionnelle

Organisation

Sens du contact