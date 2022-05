Diplômée en ressources humaines et ayant plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la paie et de la gestion du personnel et dans l'animation d'une équipe de travail, je recherche un poste de Cadre en Ressources Humaines.



Mes compétences :

Sage Paie

Microsoft Office

Business Objects

CityPass, CityRem,City95

OpenElec, Open Scrutin

Kerio

Organisation du travail

Conduite de projet

Quadratus