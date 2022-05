Naïma OUAFI*

Mes compétences :

Veille réglementaire

Suivi par type d'activité de l'entreprise

Création d'outils de suivi et d'analyse

Élaboration des prestations avant audits internes

Création de supports commerciaux à usage interne

Définition des priorités et des objectifs

Gestion de tâches administratives

Gestion d'équipes

Suivi logistique

Interviews des intervenants

Organisation d'activités

Organisation de conférences

P.C.: Maîtrise de Pack Office

Mac: Iworks et pack office

Développement durable

Juriste junior

VIE

Droit