Nathalie ADAM (TOUSSAINT)

Après avoir été salariée dans ce beau métier de conseil, j'ai créé pour plus d'indépendance Ad.N.CIPéFi, un cabinet de conseil.

En général, un CGP (conseiller en gestion de patrimoine) a un portefeuille maximum de 170-200 clients ce qui traduit une grande stabilité dans la relation. Aussi, je prends le temps de vous écouter afin de bien comprendre vos objectifs.

En comparaison avec un conseiller du système bancaire, même si celui-ci souhaite exercer son métier avec professionnalisme, il aura un portefeuille d'au moins 500 clients et ne pourra malheureusement pas s'impliquer pour chacun d'entre eux.

Vous serez acteur de vos investissements. Dans mes explications j'utilise des mots compréhensibles par tous, ceci afin que vous ayez la possibilité de comprendre où va et comment travaille votre argent.

Je ne vends pas de produits. Je propose une ou des solutions adaptées à votre situation et surtout à vos projets.



Mes compétences :

Économie des marchés financiers

Fiscalité

Analyse des risques financiers

Analyse de patrimoine financier

Calculs financiers

Droit civil

Droit du patrimoine professionnel

Réglementation bancaire

Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)

Caractéristiques des produits financiers

Principes de la relation client

Logiciels financiers

Logiciel de gestion clients

Réaliser une activité nécessitant la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Adapter une campagne promotionnelle à une cible ou un produit

Développer un portefeuille clients et prospects

Déterminer des mesures correctives

Animer une formation

Diriger un service, une structure

Recommandations AMF

Argumentation commerciale

Techniques pédagogiques

Management

Gestion administrative