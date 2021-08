Nathalie DEVICTOR

Ergonome de formation, je pratique le métier de consultante en facteurs organisationnels et humains depuis plus de 15 ans.

Les missions qui me sont confiées sont variées mais concourent à un même objectif : l'amélioration des conditions de travail, dans le respect des règles de sécurité, de sûreté et de productivité.

Voici quelques types de missions réalisées :

- analyse de l'impact d'une nouvelle organisation / nouvel outil sur le travail

- analyse des causes profondes d'événements indésirables,

- analyse de l'activité de travail,

- aménagement de locaux, de postes de travail...,

- analyse des pénibilités au travail.



Mes compétences :

Ergonomie

Analyse des activités de travail

Nucléaire

Organisation du travail