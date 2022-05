Bonjour et merci de visiter cette page !



www.emovere.fr est la marque sous laquelle j’accompagne aujourd’hui, en parallèle de mon activité de comédienne, les entreprises et les particuliers sur le domaine de la « communication parlée ». Cet accompagnement prend la forme de formations, d’ateliers ou de séances de coaching. N’hésitez pas à me contacter pour toute demande à l’adresse suivante nathalie.simon@emovere.fr. Au plaisir de vous rencontrer prochainement,

Nathalie Simon



Les formations autour de la « communication parlée ».

Elles adressent différentes situations de communication interpersonnelle : gérer un conflit, valoriser la contribution d'un collaborateur, recadrer un comportement ayant un impact négatif sur l'activité de l'équipe, mener un entretien individuel, prendre la parole en public.

Elles s’adaptent à différents publics : directeurs, managers, chefs de projets, commerciaux, acheteurs, ingénieurs R&D …



Les ateliers de « communication parlée ».

Ces ateliers permettent aux managers et dirigeants, d’explorer des postures de communication différentes et ainsi de développer l’impact de leur communication professionnelle. Ces ateliers pratiqués en équipe permettent aussi de développer la capacité de chacun de ses membres à collaborer et créer ensemble.



Les séances de coaching à la « communication parlée ».

Elles sont destinées aux managers et dirigeants désireux de préparer une prise de parole complexe. Je les accompagne sur le fond, la rédaction du contenu de leur « pitch », et sur la forme, l’incarnation de leur message.



Mon parcours :

Je me suis spécialisée dans l’accompagnement humain des changements au cours d’une première vie professionnelle dans l’industrie. En parallèle de ce parcours, j’ai découvert, en autodidacte, ma passion du « transmettre sur scène et devant la caméra ». Mue par le plaisir du jeu et mon désir de garder un lien fort avec le monde de l’entreprise, je me suis engagée en 2010 dans un parcours de comédienne tout en développant mon activité de conseil et de formation.



Mes compétences :

Conduite du changement

Animation de séminaires

Animation de réseau

Management transverse

Acting

Communication interpersonnelle