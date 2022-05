Nathalie SIMON

Le mode "projets", telle est la méthode de travail que je sais mettre en application.



Après avoir travaillé au sein de la Direction Immobilière, puis de la Direction Internationale, puis de la Direction Marketing du groupe VIVARTE, j’ai acquis un savoir-faire organisationnel. Mon dynamisme, mon implication et mon esprit d’équipe ont été des éléments clés dans ma réussite professionnelle.



GESTION et ORGANISATION, deux compétences professionnelles indispensables acquises au sein d'une équipe de chefs de projets. Ainsi que le sens du service développé dans le cadre d'un relationnel BtoB.



La diffusion de l'information au bon moment et au bon interlocuteur ! Élément clé de l'aboutissement d'un projet !



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication interne

Analyse de données

Gestion des ressources humaines

Assistanat de direction