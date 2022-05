Nathalie SKINNER

Agent de voyages depuis 12 ans, je recherche un poste en contact avec le public, dans le domaine du service et/ou de la vente.



Je parle couramment anglais et espagnol, et j'ai des notions d'arabe marocain (parlé).



Titulaire d'un BAC STT Administratif et d'un BTS Tourisme Ventes et Productions, je souhaite mettre à profit mon goût pour le service client et mes qualités organisationnelles pour un poste polyvalent et qui me permettrait d'évoluer au sein de la société.



Dynamique et enthousiaste, je désire évoluer vers un poste où l'autonomie et les initiatives sont possibles et reconnues.



Mes compétences :

Amadeus

Internet

Microsoft Word