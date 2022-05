Nathalie TESTE

De formation BTS tourisme; j'évolue dans ce secteur depuis 15ans.



J'ai débuté ma carrière professionnelle au sein d'un TO specialisé dans le voyage de groupes ou j'occupais le poste de commerciale terrain pour m'orienter par la suite vers une grande compagnie aérienne qui hélas n'a pas survecue face au concurrent national.



Chargée de l'accueil et de l'accompagnement à bord de l'Eurostar, cette fonction m'a permise d'évoluer dans un univers international.



Parallèlement à ces fonctions, j'ai accompagné une clientèle haut de gamme lors de divers évènements sportifs tels que Roland Garros, le lancement de Fiat 500, le salon de l'automobile ou la présentation de la Porsche Panamera au circuit du Castellet.



Diplômée de l'institut de conciergerie internationale, je me destine à un métier de service à travers le luxe afin de répondre aux besoins d'une clientèle exigeante.



Mes compétences :

Logistique

Accueil

Accompagnement