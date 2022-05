Nathalie TIBERGHIEN

Passionnée de Sports, après une formation Bac +5 en Belgique dans le domaine du sport, loisirs et management, j'ai intégré la société Décathlon. Mes compétences se sont développées tout au long de mon parcours et des mes responsabilités exercées.

Actuellement Responsable Ressources Humaines au sein des Marques Passion de DECATHLON, j'exerce mon métier sur des sujets extrêmement variés avec beaucoup de plaisir.

Mes 20 ans d'expérience professionnelle m'ont permis d'acquérir quelques convictions en management des ressources humaines.

La confiance en soi et la confiance envers les autres est la clé de voûte. Cela ne se décrète pas, cela s'apprends, c'est un travail de chaque instant : le développement des compétences, le management collaboratif, et le développement personnel sont des atouts précieux pour y parvenir.



Mes compétences :

Rémunération directe et indirecte

Recrutement

Management d'équipe

Ressoures Humaines