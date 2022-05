Nathalie UYTTERHAEGEN

Je suis Diététicienne-Nutritionniste sur Carvin.

Je me déplace au domicile des personnes souhaitant perdre ou prendre du poids et/ou souffrant de pathologie nécessitant un suivi nutritionnel.

J'anime aussi des ateliers cuisine, des interventions auprès tout public, des formations auprès des professionnels, des conférences, des forums....Pour cela je me déplace dans tout le Nord Pas de Calais.

Je corrige aussi les menus de collectivité selon la nouvelle réglementation.

En parallèle, je travaille aussi en tant que Diététicienne-Nutritionniste au sein du service de nutrition de l'Institut Pasteur de Lille dirigé par le De Jean-Michel LECERF.

J'utilise mes connaissances et mes compétences acquises dans ce service au sein de mon activité libérale.



Mes compétences :

Parler en public

Diététique préventive

Diététique thérapeutique

Méthode du GROS

Animation tout genre