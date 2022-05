Nathalie VALLEE

Après avoir été en charge de l'animation des priorités commerciales du Groupe pour une équipe de 35 commerciaux pendant 4 ans1/2, je gère à présent la Gestion d'un établissement de 300 postiers oeuvrant sur le terrain afin d'offrir la meilleur qualité de service à nos clients.



Sur nos marchés 100% concurentiels et en pleine mutation, Le Groupe La Poste a choisi de se réinventer et de proposer le meilleurs du papier et du numérique. Pour cela , nous avons choisi 3 axes stratégiques:

- l innovation

-l esprit de service

- la RSE (responsabilité sociétale et environnementale).



Cela concerne aussi bien la relation d affaires, la communication commerciale, les services de proximité , la logistique et l international. Nous développons donc un ensemble de nouveaux services autour de notre métier historique de distribution du courrier qui apportent de la valeur aux échanges physiques ou dématérialisés.





Mes compétences :

Implication personnelle

Cohesion equipe

Management