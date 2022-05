Nathalie VAN SCHOOR

2016 - Directrice générale du développement territorial;

2011- Directrice générale adjointe-pôle développement économique, recherche et innovation;

2009-2011 Directrice des Relations Humaines;

2006-2008 -Directrice Adjointe à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche du CRP;

1998-2006 - Responsable du Département Enseignement Supérieur au CRP;

1993-1998 - Chargée de Mission Politique internationale et TIC pour l'enseignement Supérieur;

1992 - Chargée d'études au Centre Régional des Etudes Stratégiques et Economiques;

1991 - Chargée d'études à la Direction de la Coopération - Dassault Aviation

1990 - Chargée de Recherche pour l'Université de technologie de Compiègne et le Ministère de l'Industrie. Publication à l'Observatoire des Stratégies Industrielles.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projets

Communication

Urbanisme

Direction générale

Écoute salarié

Gestion de crise

Management

Personne de Confiance

Amis et valeurs

Ecoute réciproque

