Nathalie VAQUETTE

A la recherche d'un poste de Superviseur en centre d'appels-MOBILE



MES COMPETENCES TECHNIQUES



- Montage et gestion de prêts immobiliers : prêt conventionné, prêt à l'accession sociale, prêt à taux zéro, eco-prêt à taux zéro, prêt d'épargne logement, prêt modulable, prêt lissé.

- Gestion des relations avec les courtiers en prêt immobilier.

- Montage et gestion de prêt à la consommation et regroupement de crédits selon la loi LAGARDE.

- Montage de dossier de prêt consommation en ligne.

- Conseil en placements : assurance vie, unité de compte, livrets, plan d'épargne logement.

- Conseils en gestion de patrimoine en synergie avec le gestionnaire dédié aux opérations spécifiques : prêt in fine, financement immobilier en Loi Scellier,financement en LMP,...

- Conseil et vente de produits IARD et prévoyance.

- Gestion du marché professionnel : association, artisan, profession libérale.



MES COMPETENCES EN MANAGEMENT :



- Gestion et management d'une équipe : suivi de la conformité des dossiers et de leur complétude, suivi de la réalisation des objectifs, accompagnement et formation sur les placements et prêts immobiliers pour les fonctionnaires, gestion des opérations commerciales internes et externes.



- Décisionnaire sur les accords de prêts.



- Gestion du risque sur mon portefeuille et sur celui des collaborateurs.



- Gestion au quotidien de l'agence : suivi des commandes de matériel, mise en place d'intervention des techniciens en cas de réparation,...



- Surveillance permanente



RESULTATS COMMERCIAUX :



- 1 ere vendeuse en IARD dans le région grand Nord en 2009.

- Juin 2011 : réalisation de mon objectif de collecte brute, réalisation de mon objectif de prêt consommation et de prêt immobilier, réalisation de mon objectif IARD.

- Chez COFIDIS : classée dans le premier tiers des performances commerciales pendant les deux années de présence.



MES VALEURS :



- Enthousiasme

- Performance

- Satisfaction Client

- Ténacité

- Professionnalisme



Mes compétences :

Assureur

Centre d'appel

Commerciale

Conformité

dynamique

Encadrement

Finance

Force de proposition

IARD

Management

Regroupement de crédits

Relationnel

Satisfaction clients