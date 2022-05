Bonjour,

je me présente, Nathan Tales.



Originaire de dordogne,

de mussidan plus précisément.



Après avoir obtenu un bac stg comptabilité en 2008 j'ai opté pour un parcours universitaire dans la branche AES (administration économiques et sociales).



Apres deux ans, j'ai préféré me réorienter car cela ne me convenais pas. J'ai donc eu l'opportunité de rejoindre le Credit agricole pour un contrat d'apprentissage de deux ans,

ce contrat m'emmene donc à effectuer un mois en agence en dordogne et un mois en CFA à ustaritz durant les deux années.

Le DÛT obtenu, j'ai une nouvelle fois décider de me réorienter.



Toujours dans la vente, mais cette fois de quelque chose de concret, le vin.

Ceci en suivant la formation CAVES, àvec l'ACIFOP libourne.



Ma formation étant terminée, je suis en recherche d'emploi.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Polyvalence et capacité d'adaptation

Organisation du travail

Banque

Finance

Viticulture

Dynamique