Nathaniel DAHAN

Mon métier consiste à monter des projets de développement pour les entreprises.

Mon intervention peut porter sur l'analyse stratégique, le recrutement des équipes, la mise en place et le suivi de plans d'action, l'élaboration des process et des outils de reporting.

La méthode : mener des projets d'où entreprise et collaborateurs ressortent gagnants.







Mes compétences :

Relationnel

Pédagogie

Gestion de la relation client

Analyse stratégique

Gestion financière

Conduite du changement

Management des équipes