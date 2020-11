Nawel SIDI ALI CHERIF

Doctorante Contractuelle | Sciences de Gestion | GRH



Après un parcours professionnel pluridisciplinaire dans le Conseil (13 ans de Conseil en Communication en Agences Parisiennes et 5 ans de Conseil en Recrutement sur Nancy-Metz), je poursuis ma trajectoire dans l'Enseignement et la Recherche en Sciences de Gestion et plus spécialement en Gestion des Ressources Humaines, au sein du laboratoire CEREFIGE (Centre Européen de Recherche en Économie Financière et Gestion des Entreprises) et de lÉcole Doctorale SJPEG (Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion) de l'Université de Lorraine, en qualité de Doctorante Contractuelle.