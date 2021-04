Nicolas FRAMERY

Après un DEA de Droit Privé et une expérience de chargé d'enseignement à la Faculté de Droit de STRASBOURG, j'ai intégré le Barreau de STRASBOURG où j'exerce en qualité d'avocat dans le domaine du droit des affaires.



Convaincu de l'intérêt et de l'avenir des solutions alternatives de règlement des conflits je suis devenu professionnel collaboratif.



Mes domaines d'intervention sont les suivants :

- Droit Commercial (contrats, responsabilités, baux commerciaux, cession de fonds de commerce),

- Droit des Sociétés (constitution, modification, secrétariat juridique annuel),

- Droit Social (contrats, licenciement, contentieux Prud'homal et électoral),

- Recouvrement et droit des mesures d'exécution.



Polyvalent et de formation généraliste j'interviens également en Droit des Personnes, en Droit Pénal et en Droit Administratif.



Mes compétences :

Avocat

Conseil

Conseil juridique

Contentieux

Droit

Juridique

Prud'hommes

Responsabilité

Vente