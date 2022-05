Nicolas HEGO

10 années d'expérience en supply chain, alternativement sur des missions de pilotage de projet, et des missions opérationnelles.

Je suis actuellement Consultant senior SAP APO, chez L'Oréal.





Juin 2009 -> juillet 2012 : Pilotage de 3 projets d'implémentation de SAP, accompagné du module APO.

Scope couvert : planning (9 usines, 4 copackers externes)



- > Pilotage projet, basé sur la méthodologie suivante:

- formalisation de l'existant

- gap analysis

- cycles de tests

- formation des end users (30 personnes, composant 2 équipes d'opérationnels, et prestataires externes)

- suivi post GO-live.

Animation d'une petite équipe de consultants. J'ai mené ce pilotage projet en coordination avec l'équipe centrale Europe, et en contact avec les Key users Europe (partage best practices, networking).



- > Harmonisation des process des 3 categories dans le cadre du rapprochement des organisations (Biscuit, Food, puis Gum&Candy suite au rachat de Cadbury).





Avril 2006 - > mai 2009 : Planificateur de production

- Responsabilité et animation des performances d’un site de copacking (11% du CA LU)

KPI : taux de service (record en 2008 : 99%), couverture de stock, destructions de PF et packs (record en 2009 : 370 K€ vs 700 K€ en 2008).

- Animation de chantiers Lean LU France / FM Logitic (10 chantiers menés. Méthode : VSM, étude RFS).

- Mise en place d’automatisations pour un gain de productivité (via EDI, macros…)



Septembre 2003 - > avril 2006 : Chef de projet Intercompany.

- Déploiement du VMI entre LU France et 4 de ses filiales européennes.

- Harmonisation des process à l’échelle LU France, puis européenne (depuis les prévisions de ventes à la livraison).

- Redimensionnement des ressources LU France sur ce périmètre.

- Responsable opérationnel de la bonne coordination des flux inter-filiales.



Juillet 2002 - > aout 2003 : Chef de projet GPA

- Pilotage transversal du déploiement de la GPA chez LU (Service Clients, ECR, DSI), avec les clients Carrefour, Galec, SU et Match.

- Amélioration de process existants à la Supply-Chain, grâce à une meilleure utilisation de la GPA (innovations, switches, arrêts produits)

- Formateur et animateur de la GPA au sein du service Clients (outil EWR, d'Influe).



Mes compétences :

Supply chain management

Gestion de projet

SAP APO

SAP R/3

GPA VMI

Conduite du changement

APO

SAP

Conseil

Logistique