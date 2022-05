Bonjour,



Actuellement ayant le niveau BAC+2 et de bonne connaissances dans les nouvelles technologies et l?informatique, je vous fais part de ma candidature au sein de votre société.



Aujourd?hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact et d?organisation et ma capacité de travail. Souhaitant que ma formation puisse vous être utile.