Après 4 années passées au sein du département Afrique de CMS Bureau Francis Lefebvre (dont 2 ans et demi au sein du bureau de Casablanca et une participation active à la création du bureau d'Alger), j'ai rejoint en septembre 2008 le groupe Energy & Infrastructure du cabinet Herbert Smith Freehills à Paris pour lequel j'interviens principalement, sur le continent africain et en France, dans le cadre de projets en matière d'énergie et de ressources naturelles (principalement hydrocarbures et projets miniers intégrés) pour une clientèle internationale (principalement des sponsors).



Auparavant, mon activité au sein du département droit africain des affaires du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre était principalement dédiée au conseil juridique en matière d'investissements et de relations commerciales avec les pays d'Afrique francophone et principalement du Maghreb (essentiellement en Algérie et au Maroc), ainsi qu'à la rédaction des contrats, publics ou privés, y afférent.



Je suis joignable par email ( nicolas.heurzeau@gmail.com ) ou par téléphone au +33 (0) 6 60 34 62 69.



Mes compétences :

Droit minier

Droit des affaires internationales

Droit pétrolier

Energie

EMEA

Maroc