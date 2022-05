Nicolas HILTENBRAND

Responsable de la maintenance des équipements de production sur plusieurs bâtiments, je pilote l'activité afin de garantir les exigences de disponibilité et de conformité de l'outil de production. Je définis la politique maintenance et veille à son application par mon équipe (10 personnes).

Fort de mes compétences techniques et managariales, je suis amené à réaliser des projets de travaux neufs ou de rénovation (modification et mise aux normes d'une ligne automatisée de manutention selon la directive machine 2006\42\CE, rénovation d'un atelier et de ses installations d'aspitation et de dépoussierage centralisée selon la directive ATEX).



Mes compétences :

Gestion de projet (PRINCE 2)

Management

Techniques

Maintenance industrielle

Optimisation