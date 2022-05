Nicolas JENNER

Ingénieur sûreté et sécurité nucléaire, après une longue expérience dans la Marine nationale, puis un passage dans le monde des assurances nucléaires ; intéressé par un développement de carrière dans le domaine du management de risque : innovation, technique, politique et médiatique, business, financier et assurantiel.



Mes compétences :

Geopolitics

Géopolitique

Histoire

History

Innovation

Management

Management du risque

Nucléaire

Nuclear

Risk management

Safety

Safety security

Security

Stratégie

Strategy

Sureté

Gestion du risque