Je suis actuellement en recherche d'une opportunité dans la gestion de projets et/ou l'assistance à MOE. N'hésitez pas à me contacter : nicolas.joffroy@growingtree.fr



Consultant senior / Chef de projets-Programmes, je suis intervenu sur toutes les phases projets (cadrage, analyse, conception, réalisation, recette, déploiement, post bascule...) et ce, au niveau AMOA (responsable recette fonctionnelle et relation avec le métier), AMOE (pilotage de grands projets de migration), Intégration/Production (responsable applicatif/Chef de Projet Production).



Compétences projets / programmes

- Management de programmes/projets sur l’ensemble des phases projets

- Intervention et coordination de l’ensemble des acteurs projets (assistance à MOE, MOA, Equipes techniques)

- Project Management Officer

- Certification PMP de management de projets (en cours)



Management et consulting

- Assistance au manager du département intégration (management, budget, processus…)

- Mise en place de processus organisationnels

- Conception de la méthode de gestion de projets (partie Production)

- Management d’équipes



Entrepreneur, je suis à la tête du jeune cabinet de conseil en management de projets transverses Growing Tree Consulting (http://www.growingtree.fr ).



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil

MOE

Management

Système d'information

Assurance

ITIL

Coaching