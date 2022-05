Nicolas KLEIN

Je suis actuellement Responsable Achats et Logistique chez Fives Cryo, leader mondial spécialisé dans les échangeurs de chaleur en aluminium brasés et boîtes froides.



Expérimenté dans le management opérationnel et la conduite de projet en environnement international, parmi mes compétences :

- Gestion de projets internationaux

- Management d'équipe et leadership

- Qualité, certification

- Vente, négociation commerciale

- Achat, supply chain