Nicolas LE GOFF

COMPETENCES CLES



Stratégie Marketing

- Cadrage de programmes marketing et CRM

- Recueil, analyse et cartographie du besoin client

- Positionnement de l'offre

- Définition de plan de communication

- Lancement de produits et de services

- Pilotage de projets complexes avec des interlocuteurs hétérogènes



CRM

- Analyse stratégique de population cible (segmentation, benchmark)

- Construction de roadmap fonctionnelle et IT

- Personnalisation multicanale : cadrage et règles métier pour moteur de recommandation

- Lancement, implémentation et amélioration des eCatalogues





Mes compétences :

Communication

PHP

SEO

Web

CSS