Nicolas LEDOUX

ACIES Consulting Group est un cabinet de conseil opérationnel spécialisé en Recherche et Innovation.



Quelques chiffres:

Date de création: 1991

Ressources humaines: 130 collaborateurs

Fonds propres: 15m€

Des clients fidèles: 25 % des entreprises du CAC 40 travaillent avec ACIES CG depuis plus de 8 ans.



Notre Mission accompagner Grands Comptes,ETI et PME dans l'amélioration de leur performance R&I.



Nos métiers:



- Fiscalité de la Recherche

- Financement de la Recherche



Nous intervenons en France et à l'international, nos consultants disposent de compétences Financières, Scientifiques et Fiscales.





Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque Privée

Chasse de tête

Finance

Finance d'entreprises

Recrutement