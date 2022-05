Nicolas LEFEBVRE

Titulaire d'un Master spécialisé en Comptabilité-Contrôle-Audit, je souhaite, après une expérience professionnelle de 2 ans au sein d’un cabinet d’expertise-comptable, intégré un groupe.



J’ai su tirer profit de chacune de mes expériences pour développer ma rigueur et mon esprit critique ainsi que ma faculté d’adaptation et mon aisance relationnelle. Sérieux, dynamique et déterminé, je souhaite apporter mes compétences dans le domaine du contrôle de gestion et de la comptabilité d’entreprise.





Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.







Monsieur LEFEBVRE Nicolas.







Mes compétences :

Etablissement des déclarations de taxes diverses

Conseil et assistance client en situation de gest

Tenue et révision comptable

Réalisation des bilans et liasses fiscales

Production de situations comptables