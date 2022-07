Nicolas MELLERIN

Bonjour,

Actuellement directeur général de la société Idea Industries et de Real industry, je rejoins votre groupe afin d'étendre mon reseau profesionnel, lier de nouvelle connaissance, et echanger sur tous autres sujets.

D'un naturel plutot joyeux je pense qu'il est possible d'allier rigeur dans le travail, et plaisirs de la vie.

Au plaisirs de faire votre connaissance.

Cordialement.



Mes compétences :

Courageux

Facilité d'adaptation