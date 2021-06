Nicolas PAWLOWSKI

Après avoir été directeur d'une maison d'hôtes qui se place parmi les Riads les plus luxueux de Marrakech et en avoir assuré la rentabilité croissante et la notoriété sur les forums de voyageurs porteurs à l'international.

Je mets au service d'établssements hôteliers mes compétences et mon réseau.

Cette étape s'inscrit dans un parcours résolument tourné vers l'expertise de la montée en puissance d'activités commerciales dans le secteur du service aussi large soit-il.

Soucieux de toujours enrichir mon expertise, je suis ouvert à l'étude de projets, missions ou expériences à plus long terme afin d'élargir encore mes compétences dans le service offert à des clients souhaitant le meilleur.



Mes compétences :

Relations publiques

Relation client

Développement commercial

Management d'équipe

Adaptabilité

Service clients

Formation

Restaurants

Boutique Hotels

Audit