Nicolas RICHARD

Je me suis enrichi personnellement et professionnellement, afin d’acquérir des l'expériences, des métiers de la chaudronnerie, de la plasturgie, et de la mécano soudure, de la mécanique, en touchant au pneumatique et à la tuyauterie industrielle, en faisant quelques petites notes de calcul de Résistance Des Matériaux (RDM), en tant que dessinateur projeteur qualifié, pouvant superviser d'autres dessinateurs projeteurs (responsable B.E.).

Mon travail est de proposer des solutions et des compromis techniques aux clients, afin de satisfaire à leurs besoins.

Ma satisfaction ? Un travail bien réalisé, et le contentement du client.



Mes compétences :

Solidworks

RDM

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Management

Catia V4

Gestion d'affaires

Crash Safety

Industrial Engineering

DFMEA

Perfectionnement management

3D

CATIA

Data Access Object

Microsoft PowerPoint