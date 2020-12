Nicolas RIVIÈRE

J'ai occupé durant 13 ans le poste de technicien puis d'administrateur système & réseau pour un des leaders mondiaux en centre de relation clients. Passionné depuis de nombreuses années par l'infographie, l'univers du web, la création de sites internet, la sécurité, la gestion et la maintenance de CMS, début 2020 j'ai engagé ma reconversion professionnelle de Web Designer. Au mois d'août, J'ai validé mes savoirs et compétences en obtenant mon Titre Professionnel de Web-Designer. Mes expériences en informatique, maintenance, support utilisateurs, administration système/réseaux et enfin webdesign me confèrent un haut niveau technique et d'expertise de Webmaster / Webdesigner pour mener à bien la mission que vous me confierez.

https://nicolas-riviere.fr



Mes qualités :

Réactivité

Assiduité

Esprit d'équipe

Méthodique

Persévérance

Force de proposition

Autodidacte

Autonomie



Mes compétences :

Zoning / Wireframe (Adobe XD / Sketch)

Parcours client

Wordpress (administration, builder, plug-ins)

CSS 3

HTML 5

SEO

Rédaction / Documentation (francais/anglais)

Systèmes et réseaux

Administration système

Linux

Microsoft Windows Server

Administration Windows 2008/2012

Microsoft Office

SCCM

Visual Basic Scripting

Windows PowerShell

Symantec Endpoint Protection

Sécurité / Protection des données

Conseil IT

Former les équipes

Certification ITIL