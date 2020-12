Nicolas SERRE

Après une formation d'ingénieur à forte connotation internationale (Anglais et Allemand lus, écrits et parlés couramment suite à des expériences longues à l'étranger), j'ai rejoint le groupe SKF, leader mondial du roulement en 1996. J'ai occupé différentes fonctions techniques puis commerciales à un niveau national et international avant de prendre la direction d'une des filiales françaises dont le siège est à Chambéry. Cette vingtaine d'années au sein du groupe SKF m'a permis de m'impliquer pleinement dans une période particulièrement riche en nouvelles orientations stratégiques.



En 2018 je rejoins le groupe HEIDENHAIN en prenant la direction de la filiale française. Leader mondial des codeurs linéaires et rotatifs de très haute précision, acteur majeur de la commande numérique, l'expertise du groupe se déploie bien au-delà des machines-outils qui constituent son cœur de métier : industrie du semi-conducteur, médical, robotique...



