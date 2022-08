Nicolas VASSEUR

13 ans d’expérience en support et maintenance informatique dans des entreprises hétérogènes me permettent de faire valoir de bonnes connaissances de l’informatique d’entreprise, d’en mesurer les enjeux et ainsi d’être un intervenant de qualité.

Mes différentes missions m'ont également permises de travailler en mode projet avec différents métiers du milieu industriel tel que la logistique, les méthodes, la maintenance ce qui me permet d'avoir une vision globale de l'univers industriel et son mode de fonctionnement.



Mes compétences :

Service desk

Infogérance

Pilotage

Management

Support

relation client