Nicole BONNET

Rédactrice des débats.

Après 20 ans dans la fonction publique, en qualité de cadre administrative, j'ai créé Ecriture Services, qui rédige des comptes rendus de réunion pour les collectivités locales, les administrations, les entreprises, les agences de communication éditoriale.

Mon expérience professionnelle dans le domaine administratif, juridique, financier, dans les préfectures, et mes diplomes en science politique, droit, en communication, et en RH, me permettent d'intervenir efficacement pour la rédaction de comptes rendus, procès verbaux d'institutions diverses, en lien souvent avec des agences de communication éditoriale qui me confient des missions de retranscription. Je suis à la recherche de nouvelles collaborations.





Mes compétences :

Rédaction de contenus

Normes rédactionnelles

Government Legislation

CT scan