Nora BEN SLIMAN

De Formation Administrateur de la Solidarité Internationale (Responsable RH et Finance) à BIOFORCE (Ecole de l'engagement humanitaire), je souhaite mettre mes compétences et mon expérience au service des organisations de solidarité internationale



Mes compétences :

Word

Outlook

Excel

Powerpoint

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Réactivité

Sens du service

Organisation

Adaptabilité

Rigueur

Gestion des ressources humaines

Méthodologie de projet

Gestion administrative et juridique

Gestion de projet

Logistique

Gestion financière