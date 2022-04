Nora BENATTIA

À la recherche d'un poste d'Assistante admistrative et commercial, j'ai une expérience de 14 ans dans l'administration.

Ma polyvalence, mon dynamisme, mon sens du relationnel, mon organisation et la rigueur au travail constituent mes atouts. Très curieuse afin d'avoir le plus d'informations possible sur mon poste pour un travail correctement réalisé.

Je prépare un BACCALAURÉAT d'assistante commerciale.

N'hésitez pas, à prendre contact.



Mes compétences :

Dynamique

la préparation

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Banquets

Microsoft PowerPoint